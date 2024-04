Jacek Saryusz-Wolski jest naszym kandydatem na komisarza w Unii Europejskiej; jest kompetentnym człowiekiem, ma bardzo silny charakter i mocny temperament – zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Warszawie.

„Mamy mocną drużynę, mamy ludzi, którzy są w stanie dobrze działać w Unii Europejskiej, kompetentnie. Mamy także naszego kandydata na komisarza w Unii Europejskiej, który będzie tam umiał, bo jest super kompetentnym człowiekiem i ma silny, bardzo silny charakter i mocny temperament. Mówię tu o panu doktorze Saryuszu-Wolskim” – powiedział Kaczyński.

„Mamy wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby odnieść sukces, ale żeby to był sukces nie pusty, nie sukces jakichś ludzi, którzy dostali się do Parlamentu Europejskiego i są z tego powodu zadowoleni. No bo tam są powody do zadowolenia. Nie o to, proszę państwa, chodzi. Nam chodzi o biało-czerwoną drużynę” – podkreślił Kaczyński.

Prezes PiS wymienił także byłą premier Beatę Szydło jako polityka, który daje gwarancję, że cele PiS w UE zostaną zrealizowane. „I ona jako pierwsza, ale oczywiście później będą także wszyscy inni, podpisze te zobowiązania” – podkreślił Kaczyński.