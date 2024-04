Lubuszanie, czy złożyliście już swoje roczne zeznanie podatkowe? Jeśli nie, to ostatni dzwonek! Jutro o północy mija ostateczny termin złożenia tak zwanego PIT-u.

– Do tego czasu każdy ma obowiązek rozliczyć się ze swoim Urzędem Skarbowym – mówi Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

– Można to zrobić na kilka sposobów, ale najszybszym i najwygodniejszym jest skorzystanie z usługi E-PIT – dodaje rzeczniczka:

Jak podkreśla rzeczniczka, na dzień przez upływem terminu, zeznania złożyło około 430 tysięcy Lubuszan.

– Są to zeznania złożone zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej – dodaje:

Zapytaliśmy Lubuszan, czy złożyli już swoje zeznanie podatkowe i jeśli tak, to w jaki sposób to zrobili:

Rozliczając PIT na ostatnią chwilę pamiętajmy, że ten czas szczególnie wykorzystują cyberoszuści. Przestępcy mogą kierować do nas spreparowane maile, które wyglądają jak te wysyłane przez instytucje państwowe. Tymczasem zawierają one zainfekowane załączniki, które pozwolą oszustom zająć nasze dane i dostęp do konta.

Więcej informacji o sposobie rozliczania PIT-ów znajdziecie na stronie >>www.lubuskie.kas.gov.pl/<< oraz >>https://www.podatki.gov.pl/<<.