Żużlowcy ebut.pl Stali Gorzów wygrali na własnym torze z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa 48:42 w niedzielnym meczu PGE Ekstraligi. To był naprawdę zacięty pojedynek, ale gorzowianie kontrolowali mecz. Wyszli na prowadzenie już w pierwszym wyścigu i nie oddali go do końca meczu. Trener „lwów” z Częstochowy Janusz Ślączka przyczyny porażki upatruje w słabym początku spotkania w wykonaniu jego zawodników

Kontrolowaliśmy mecz, ale rywal był groźny do końca – powiedział nam trener Stali Gorzów Stanisław Chomski