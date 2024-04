Siedem lokomotyw weźmie ostatecznie udział w 28. Paradzie Parowozów, która odbędzie się w najbliższą sobotę w Wolsztynie. Od niedzieli pasażerowie mogą wziąć udział w przejazdach pociągami prowadzonymi przez zabytkowe parowozy z różnych stron Europy.

Organizowana w Wolsztynie od 1991 roku Parada Parowozów jest jedną z najważniejszych imprez kolejowych w całej Europie. Za każdym razem wydarzenie to przyciąga tysiące turystów oraz miłośników kolejnictwa ze wszystkich zakątków świata.

Dyrektor Parowozowni Wolsztyn Waldemar Ligma powiedział PAP, że w tegorocznej paradzie weźmie udział w sumie siedem lokomotyw: dwie polskie, dwie niemieckie oraz parowozy z Czech, Belgii i Luksemburga.

Lokomotywy sukcesywnie docierają do Wolsztyna. W niedzielę z tamtejszej stacji odjedzie pierwszy pociąg retro prowadzony przez belgijski parowóz Tubize 2069. Skład powiedzie miłośników kolei do pobliskiego Stefanowa i z powrotem. Waldemar Ligma przyznał, że zaplanowane w ramach 28. Parady Parowozów przejazdy cieszą się bardzo dużym powodzeniem.

Na paradzie zaprezentuje się m.in. parowóz 41 1144 wyprodukowany w 1939 roku w fabryce F. Schichau w Elblągu. Pracował on do lat 80. we wschodnich Niemczech, Jest czynnym eksponatem IGE „Werrabahn Eisenach” e. V. w Eisenach. Z Belgii do Wolsztyna sprowadzony został parowóz Tubize 2069 z 1927 roku. Lokomotywa wróciła na tory w 2021 roku po sześcioletniej renowacji. Ciekawostką imprezy będzie też przywieziony z Luksemburga parowóz Cockerill 503, który zbudowany został w 1920 r. przez Cockreill S. A. w Serain.

Barwy Parowozowni Wolsztyn reprezentować będzie lokomotywa Pt47-65. Do Wolsztyna sprowadzony został też parowóz TKh 05353. Ligma powiedział, że w uzgodnieniu z właścicielem, firmą DB Cargo, lokomotywa ta gościć będzie w parowozowni dłużej, niż tylko przez majowy weekend.

Po długiej przerwie impreza wraca do tradycyjnego, majowego terminu. Przed rokiem miłośnicy parowozów spotykali się w sierpniu, wcześniej przez kilka lat wydarzenie nie mogło się odbyć.

„Bilety na Paradę Parowozów schodzą jak świeże bułki. Została ich zaledwie garstka. Wiemy, że do Wolsztyna przyjedzie także sporo gości z zagranicy, w tym szczególnie dużo miłośników kolei z Niemiec. W sobotę po południu planujemy wspólny przejazd wszystkich maszyn. Wieczorem odbędzie się widowisko „Światło-Para-Dźwięk”– powiedział PAP Ligma.

4 maja przez cały dzień zwiedzać będzie można obiekty Parowozowni Wolsztyn. Swoje stoiska wystawią przewoźnicy kolejowi. Będzie symulator jazdy pociągiem i warsztaty tworzenia kartonowych modeli. Oprowadzania po parowozowni odbywać się będą od 1 do 5 maja.

Ubiegłoroczna Parada Parowozów była pierwszą po wieloletniej przerwie; wcześniej ta impreza odbyła się w 2019 r. Później przygotowanie wydarzenia uniemożliwiała pandemia, problemem był też remont przebiegającej przez Wolsztyn linii kolejowej.

Parada Parowozów tradycyjnie otwiera sezon turystyczny w Parowozowni Wolsztyn. Waldemar Ligma powiedział, że w sobotniej imprezie spodziewany jest udział nawet kilkunastu tysięcy gości.

Parowozownia w Wolsztynie jest ostatnią na świecie obsługującą planowe przewozy pasażerskie trakcją parową na normalnym torze. Obecnie Parowozownia Wolsztyn stanowi instytucję kultury Województwa Wielkopolskiego.