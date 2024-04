Rząd we wtorek (16 kwietnia) po godz. 11 rozpoczął obrady. Premier Donald Tusk poinformował, że pierwsza część posiedzenia będzie poświęcona narastającemu konfliktowi na Bliskim Wschodzie, dlatego uczestniczą w nim szef BBN Jacek Siewiera, szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła i dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Maciej Klisz.

– Sytuacja na Bliskim Wschodzie dotyczy bezpośrednio także naszych żołnierzy, którzy są obecni jako uczestnicy kontyngentów Narodów Zjednoczonych w Libanie, Iraku. To wystarczający powód, by uzyskać szczegółową informację o sytuacji naszych żołnierzy

– powiedział premier.

Dodał, że zostanie omówione też bezpieczeństwo Polski w sytuacji narastającego konfliktu na Bliskim Wschodzie.

– Będę prosił o ocenę tej sytuacji panów generałów, pana ministra Siewiery i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra spraw zagranicznych i ministra koordynatora służb specjalnych

– mówił szef rządu.

Następnie – przekazał premier – Rada Ministrów przejdzie do omówienia zadań zaplanowanych w terminarzu.

O czym będą rządowe rozmowy

W porządku obrad jest m.in. przygotowany przez resort funduszy i polityki regionalnej projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Chodzi o usprawnienie wdrażania KPO m.in. w kontekście wykorzystania dodatkowej puli pożyczki w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, która została uwzględniona w rewizji KPO.

Projekt umożliwi m.in. podpisywanie i rozliczanie w euro inwestycji z części pożyczkowej KPO w przypadku budowy morskich farm wiatrowych. Ma to służyć zwiększeniu zainteresowania środkami przeznaczonymi na ten cel. Ponadto stworzona ma być podstawa prawna do zaciągania zobowiązań przez podmioty realizujące zadania związane z realizacją inwestycji w formie pożyczek w ramach KPO.

Projekt zakłada też zmianę kalendarza prac nad programowaniem polityki rozwoju. O rok (do 31 grudnia 2024 r.) ma zostać przesunięty termin przyjęcia przez rząd koncepcji rozwoju kraju, co ma pozwolić na „lepsze odzwierciedlenie w niej aspiracji obecnego rządu”. Do 31 grudnia 2026 r. ma zostać przedłużony czas na aktualizację strategii rozwoju województw.

Ministrowie rozpatrzą też projekt zmian w kodeksie pracy, przygotowany przez resort rodziny. Proponowana nowela ma wdrożyć zmienioną dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników przed działaniem czynników rakotwórczych lub mutagenów. Dyrektywa rozszerza wykaz szkodliwych czynników o substancje reprotoksyczne.