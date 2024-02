Możemy dzisiaj obiecać, że tam, gdzie w samorządzie będzie rządziła Lewica, nie będzie np. klauzuli sumienia – powiedziała w sobotę (17 lutego) na konferencji prasowej Nowej Lewicy dot. wyborów samorządowych ministra ds. równości Katarzyna Kotula. Lewica zapowiedziała, że kampanię rozpocznie 3 marca we Wrocławiu.

– zadeklarowała Kotula.

Podkreśliła, że „Lewica w samorządach oznacza także, że radne i nasi radni, nasi prezydenci i nasi burmistrzowie będą gwarancją tego, że każda kobieta będzie miała dostęp do darmowych badań prenatalnych, ale będzie miała także dostęp do znieczuleń przy porodzie, bo tego także będziemy pilnować”.

– zaznaczyła.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty poinformował, że Lewica „zakończyła dzisiaj tworzenie list na poziomie sejmików”.

– Lewica jest gotowa. Lewica idąca w komitecie razem ze wszystkimi partiami lewicowymi. Ustaliliśmy również nasze priorytety, są ludzie jest program, jest program są ludzie. Chcemy wszystkim powiedzieć jasno i precyzyjnie, jesteśmy przygotowani na walkę, aby zdobyć minimum 10 proc. Bo wiemy, że jak Lewica zdobędzie 10 proc. w żadnym sejmiku PiS nie będzie rządził, to wynika z badań, to wynika z analiz

– podkreślił Czarzasty.

Zaznaczył, że dla nich współpraca z ich partnerami jest najważniejsza.

– podkreślił.

Przekazał, że jedną z najważniejszych spraw dla Lewicy są usługi publiczne. „Nie ma dobrych usług publicznych bez dobrze funkcjonujących szpitali, żłobków, przedszkoli. Nie ma dobrze funkcjonujących usług publicznych bez mieszkalnictwa” – powiedział.

Zapowiedział, że program Lewicy polegający na budowaniu mieszkań na tani wynajem jest aktualny.

– Nie odpuścimy go na centymetr, bez względu na to, jakie programy mają nasi przyjaciele z koalicji rządowej. Będziemy o to walczyli. Uważamy, że to rozwiąże problemy mieszkaniowe w Polsce