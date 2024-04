W piątek w pierwszym meczu nowego sezonu w PGE Ekstralidze żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra zmierzą się na wyjeździe z Betardem Spartą Wrocław.

Beniaminek odbył w czwartek przy W69 ostatni trening przed tym spotkaniem. W Falubazie jest kilku zawodników, którzy w przeszłości jeździli w barwach wrocławskiej drużyny. Do tego grona zalicza się Jarosław Hampel. – Tor we Wrocławiu jest fajny do jazdy – ocenił:

Jan Kvech przyznał, że po przygotowaniach – bardzo dobrze czuje się na motocyklu:

Początek meczu we Wrocławiu w piątek o godz. 18.00. Transmisja na antenie Radia Zachód oraz Radia Zielona Góra.