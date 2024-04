Już za miesiąc świętować będziemy 900-lecie diecezji lubuskiej. Jej głównymi ośrodkami były m.in. Kostrzyn i Ośno i to właśnie w tym ostatnim mieście odbędą się główne uroczystości.

– Ówczesna diecezja lubuska odegrała ogromną rolę w ewangelizacji Ziem Zachodnich i Pomorza Zachodniego. To jednak nie tylko historia kościoła, ale też tworzenia polskiej państwowości i bogactwo architektury – mówi biskup Tadeusz Lityński.

Główne uroczystości 900-lecie diecezji lubuskiej odbędą się 11 maja w Ośnie. Będą m.in. wykłady i jarmark historyczny. Natomiast już 20 kwietnia odbędzie się inaugurujący obchody „koncert uwielbienia” z udziałem setki wykonawców.

Koncert Uwielbienia i Dziękczynienia w wykonaniu ICON Orkiestry i Chóru pod kierownictwem Huberta Kowalskiego, Leopolda Twardowskiego i Jakuba Tomalka. To w sumie ok. stu wykonawców i ponad sto minut wspólnej modlitwy. Wydarzenie pod patronatem bp. Tadeusza Lityńskiego rozpocznie się w sobotę 20 kwietnia o godz. 18.00 w kościele parafialnym św. Jakuba Apostoła w Ośnie. Zaproszenie zostało skierowane do wiernych z całej diecezji.