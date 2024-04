Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra podejmą w sobotę Icon Sea Czarnych Słupsk w swoim ostatnim domowym meczu w tym sezonie. Jeżeli zielonogórzanie zwyciężą to zapewnią sobie utrzymanie w Orlen Basket Lidze.

Zielonogórzanie ostatni raz zwyciężyli w hali CRS… 25 stycznia, kiedy to pokonali Sokoła Łańcut.

Mówi jeden z graczy Zastalu, Marcin Woroniecki:

Przed spotkaniem z Czarnymi rozmawialiśmy także z trenerem Zastalu, Virginijusem Sirvydisem:

TŁUMACZENIE ROZMOWY Z TRENEREM:

– Czarni to dobra drużyna, ale my musimy zagrać swoją koszykówkę. Naszą obronę, naszą grę. I będzie OK. To nasz ostatni mecz we własnej hali w tym sezonie, więc musimy pokazać charakter. Musimy zagrać dla kibiców i dla klubu.

Jeśli wygracie to zapewnicie sobie utrzymanie.

– Musimy wygrać. Mamy trzy mecze i musimy wygrać trzy mecze.

Jakie są nastroje w Waszej drużynie?

– Wszystko jest w porządku. Za każdym razem po dobrym zwycięstwie wszystko jest w porządku. Zobaczymy jutro.

Początek meczu Zastalu z Czarnymi w sobotę o godz. 13.30 w hali CRS. Transmisja na antenie Radia Zielona Góra.