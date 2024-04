42. Janusz Krupski – Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

17 kwietnia na pl. Piłsudskiego w Warszawie odbyły się państwowe uroczystości żałobne ku czci ofiar katastrofy. 18 kwietnia para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy spoczęli w krypcie Katedry na Wawelu. Pogrzeby ofiar katastrofy smoleńskiej odbywały się do 28 kwietnia.

W tym samym dniu ogłoszona została żałoba narodowa, która trwała do 18 kwietnia do godz. 24.

Samolot wystartował z warszawskiego lotniska tuż przed godz. 7.30. Leciał do Smoleńska skąd członkowie delegacji samochodami mieli udać się do Katynia, gdzie na godz. 9.30 zaplanowane były uroczystości rocznicowe.

3. Prezydent: po raz kolejny wspominamy tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 r.

Po raz kolejny oddajemy hołd i wspominamy tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku; to jeden z najtrudniejszych, najtragiczniejszych, ale zarazem jeden z niezwykle ważnych momentów w naszych dziejach – powiedział prezydent Andrzej Duda w Krakowie w 14. rocznicę katastrofy smoleńskiej.

Prezydent środę rano (10 kwietnia) upamiętnił spoczywającą w krypcie Katedry Wawelskiej parę prezydencką – Lecha i Marię Kaczyńskich, składając wieniec przed sarkofagiem.

Podczas wypowiedzi dla mediów prezydent zaznaczył, że „dzisiaj po raz kolejny oddajemy hołd, modlimy się za ich dusze i wspominamy tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku”.

Jak ocenił, „jest to jeden z najtrudniejszych, najtragiczniejszych, ale zarazem jeden z niezwykle ważnych momentów w naszych dziejach, bo też i podkreślający to, co dla nas ważne”.

– A dla nas pamięć historyczna, pamięć o bohaterach naszej ojczynym, jakimi z całą pewnością byli polscy oficerowie, którzy zostali pomordowani przez sowietów w Katyniu miała znaczenie fundamentalne

– dodał.

Przypomniał, że „dlatego oni wszyscy, pochodzący z różnych stron sceny politycznej, na co dzień spierający się, dyskutując między sobą, mający różne poglądy, podróżowali wspólnie, lecąc samolotem tamtego tragicznego dnia, by oddać hołd naszym bohaterom, tym którzy zostali pomordowani, bo walczyli o wolną, nieodległą, suwerenną Polskę”.

– Dzisiaj pamiętamy o polskich oficerach, którzy zostali zamordowani przez Sowietów w Katyniu, jak o tych, którzy tamtego strasznego dnia, w tę straszną sobotę 10 kwietnia 2010 roku lecieli, aby oddać im hołd i także oddali swoje życie za ojczyznę, w służbie dla ojczyny

– podkreślił prezydent Andrzej Duda.