W głosowaniu w niedzielę 7 kwietnia wybrano 39 416 radnych gmin, 6170 radnych powiatowych, 420 radnych dzielnic Warszawy i 552 radnych sejmików wojewódzkich – podała we wtorek PKW przedstawiając zbiorcze wyniki wyborów do rad.

Wybrano 39 416 radnych gmin, 6170 radnych powiatowych, 420 radnych dzielnic Warszawy i 552 radnych sejmików wojewódzkich – podała we wtorek PKW przedstawiając zbiorcze wyniki wyborów do rad.

W skali kraju w wyborach do sejmików PiS zdobył 239 mandatów, KO – 210, Trzecia Droga – 80, Lewica – 8, a Konfederacja i BS – 6. Obecna koalicja rządowa, jeśli zawrze porozumienie w sejmikach, ma szansę rządzić w 11. PiS ma samodzielną większość w 4, w jednym rozstrzygnąć może głos Konfederacji.

Jak przekazał na wtorkowej (9 kwietnia) konferencji prasowej szef PKW Sylwester Marciniak, niedzielne wybory samorządowe przeprowadzono do 2 825 rad, z czego do 2 477 rad gmin (do 2 158 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców i do 319 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców), do 18 rad dzielnic Warszawy, 314 rad powiatów i 16 sejmików województw.

W niedzielnych wyborach wybrano 46 tys. 558 radnych różnych szczebli. Wszystkie mandaty w kraju zostały obsadzone.

Jak poinformował przewodniczący PKW do rad gmin wybrano 39 tys. 416 radnych, w tym 32 tys. 370 radnych w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców oraz 7 046 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

3330 kandydatów, zdobyło mandat bez głosowania – w jednomandatowych okręgach wyborczych w gminach do 20 tys. mieszkańców, w których startowali i byli jedynymi zgłoszonymi kandydatami – w takim wypadku głosowania się nie przeprowadza.

W gminach do 20 tys. mieszkańców frekwencja wyniosła 54,58 proc. Głosów ważnych było 97,74 proc., a nieważnych – 2,26 proc.

W gminach powyżej 20 tys. frekwencja wyniosła 50,42 proc. Oddano 97,99 proc. głosów ważnych i 2,01 proc. nieważnych.

Ponadto wybrano 420 radnych dzielnic m.st. Warszawy. Frekwencja wyniosła 58,89 proc. Oddano 98,81 proc. głosów ważnych, nieważnych było 1,19 proc.

Wybrano 6 170 radnych rad powiatów. Frekwencja wyniosła 52,80 proc. Ważnych głosów oddano 95,99 proc. i nieważnych 4,01 proc.

Wybrano także 552 radnych sejmików województw. Frekwencja wyniosła 51,94 proc. Ważnych głosów oddano 95,56 proc. Nieważne głosy stanowiły 4,44 proc.

Przewodniczący PKW zestawił też dane dotyczące tegorocznych wyborów samorządowych z poprzednimi wyborami, które odbyły się w 2018 roku. Marciniak zwrócił uwagę, że w tegorocznych wyborach zwiększyła się liczba kandydatów do rad powiatów.

– Pięć lat temu było 41 tys. kandydatów, a teraz prawie 43 tys.” – wskazał. Dodał jednocześnie, że zmniejszyła się w tym roku liczba kandydatów do sejmików. „Pięć lat temu było przeszło 7 tys. kandydatów, a w tej chwili 5 400

– podał.

Marciniak zwrócił uwagę, że w przypadku wyborów do rad gmin do 20 tys. mieszkańców w wyborach 2018 r. wzięło udział 55,62 proc. uprawnionych do głosowania, a w tym roku 54,58 proc. „Czyli w tych małych gminach frekwencja zmniejszyła się tylko o jeden procent” – zauważył. Dodał, że w przypadku tych wyborów, liczba głosów ważnych i nieważnych „w zasadzie utrzymuje się na tym samym poziomie”.

– Jeżeli chodzi o wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców – zmniejszyła się trochę liczba kandydatów. Poprzednio było prawie 47 tys., a w tej chwili 45 tys.

– podał Marciniak.

Szef PKW powiedział też, że znacznie zmniejszyła się frekwencja w wyborach do rad powiatów. Dodał, że pięć lat temu wynosiła blisko 55 proc. a w tym roku nieco ponad 50 proc.

Przewodniczący PKW podkreślił też, że w tych wyborach zmniejszyła się liczba kandydatów do rad dzielnic stolicy.

– Poprzednio było przeszło 3200 kandydatów, a w tej chwili tylko 2,5 tys.” – dodał. W wyborach do rad dzielnic Warszawy pięć lat temu frekwencja wyniosła prawie 67 proc., a w tym roku „niespełna 59 proc. czyli o osiem procent mniej.

Szef PKW zwrócił również uwagę, że zmniejszyła się frekwencja do rad powiatu, ale „z kolei głosów ważnych oddano prawie 2 procent więcej”.

Marciniak zaznaczył ponadto, że w tegorocznych wyborach zmniejszyła się również frekwencja w wyborach do sejmików województw. „Teraz wyniosła 52 proc, a pięć lat temu niespełna 55 proc.” – powiedział szef PKW.

Wybory do sejmików wojewódzkich

Oprócz komitetów utworzonych przez partie polityczne, mandaty w wyborach do sejmiku zdobyły również: jeden komitet wyborczy wyborców oraz dwa komitety organizacji i stowarzyszeń: Śląscy Samorządowcy zdobyli 5 mandatów w sejmiku woj. opolskiego, Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” – 3 mandaty w sejmiku woj. dolnośląskiego, a Koalicja Samorządowa Ok Samorząd – 1 mandat w sejmiku woj. zachodniopomorskiego.

Łącznie obsadzone zostały 552 mandaty w 16 sejmikach wojewódzkich.

W woj. dolnośląskim do zdobycia było 36 mandatów w sejmiku. Koalicja Obywatelska zdobyła 15 mandatów, PiS – 13, Trzecia Droga – 4, Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” – 3, a Lewica – 1.

W woj. kujawsko-pomorskim do zdobycia było 30 mandatów. KO zdobyła ich 14, PiS 11, a Trzecia Droga – 5.

W woj. lubelskim do zdobycia były 33 mandaty. PiS zdobyło ich 21, KO 6, Trzecia Droga 5, a Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – 1.

W woj. lubuskim do zdobycia było 30 mandatów. KO zdobyła 14 mandatów, PiS – 10, a Trzecia Droga – 6.

W woj. łódzkim do zdobycia były 33 mandaty. PiS zdobyło 16, KO 12, Trzecia Droga 4, a Lewica 1.

W woj. małopolskim do zdobycia było 39 mandatów. PiS zdobyło 21, KO 12, a Trzecia Droga 6.

W woj. mazowieckim do zdobycia było 51 mandatów. PiS zdobyło 21, KO 20, Trzecia Droga – 8, Lewica – 1, a Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – również 1.

W woj. opolskim do zdobycia było 30 mandatów. KO zdobyła 14, PiS 10, Śląscy Samorządowcy 5, a Trzecia Droga – 1.

W woj. podkarpackim do zdobycia były 33 mandaty. PiS zdobył 21, KO – 6, Trzecia Droga – 4, a Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – 2.

W woj. podlaskim do zdobycia było 30 mandatów. PiS zdobył 15, KO 8, Trzecia Droga 6, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 1.

W woj. pomorskim do zdobycia były 33 mandaty. KO uzyskała 20, PiS 10, a Trzecia Droga 3.

W woj. śląskim do zdobycia było 45 mandatów. KO zdobyła 20, PiS 18, Trzecia Droga 5, a Lewica 2.

W woj. świętokrzyskim do zdobycia było 30 mandatów. PiS zdobyło 16, Trzecia Droga 7, KO 6, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – 1.

W woj. warmińsko-mazurskim do zdobycia było 30 mandatów. KO zdobyła 13, PiS 11, a Trzecia Droga 6.

W woj. wielkopolskim do zdobycia było 39 mandatów. PiS oraz KO zdobyły po 15 mandatów, Trzecia Droga 7, a Lewica 2.

W woj. zachodniopomorskim do zdobycia było 30 mandatów. KO zdobyła 15, PiS 10, Trzecia Droga 3, Lewica 1, Koalicja Samorządowa OK Samorząd 1.

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do sejmiku w 7 województwach: łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, małopolskim, podlaskim, świętokrzyskim i lubelskim.

KO wygrała wybory do sejmiku w 8 województwach: śląskim, dolnośląskim, lubuskim, opolskie, zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim.

W wyborach do sejmiku województwa wielkopolskiego doszło do remisu: KO i PiS uzyskały po 15 mandatów.

Samodzielną większość PiS uzyskało w czterech sejmikach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim.

Gdyby ugrupowania, które w 2023 r. po wyborach parlamentarnych utworzyły koalicję rządową porozumiały się także w sejmikach, to takie porozumienie mogłoby objąć władzę w 10 województwach: łódzkim, mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim. W woj. opolskim jeśli KO i Trzecia Droga porozumiałyby się ze Śląskimi Samorządowcami, taka koalicja też objęłaby władzę.

W jednym sejmiku – woj. podlaskiego, o tym, kto będzie rządził zdecydować może Konfederacja. Układ sił wygląda bowiem tak, że 30-osobowym sejmiku 15 mandatów ma PiS, KO i Trzecia Droga razem mają 14 mandatów, a Konfederacja ma 1 mandat.

W 2018 roku, w całym kraju do zdobycia w sejmikach wojewódzkich były 552 mandaty, najwięcej – 254 otrzymało PiS, Koalicja Obywatelska zdobyła 194 mandaty, PSL – 70, Bezpartyjni Samorządowcy – 15, a SLD-Lewica Razem 11 mandatów.

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w 9 sejmikach województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Samodzielną większość PiS uzyskało wtedy w 6 sejmikach województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego.

Koalicja Obywatelska wygrała w 7 sejmikach województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. KO samodzielną większość uzyskało w 1 sejmiku: województwa pomorskiego.