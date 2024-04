Do godz. 9.22 do PKW spłynęły dane z ponad 85 proc. obwodów w wyborach do sejmików wojewódzkich i z ponad 97 proc. w wyborach włodarzy – poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. „Wyniki możemy poznać wcześniej niż się spodziewamy” – uważa szefowa KBW Magdalena Pietrzak.

Na konferencji prasowej w PKW o godz. 10.00 przewodniczący Komisji sędzia Sylwester Marciniak poinformował, że do w wyborach do sejmików wojewódzkich do godz. 9.22 w poniedziałek do PKW spłynęły dane z 26 751 obwodów głosowania na ogólną liczbę 31 456 obwodów, czyli – jak wskazał – z 85,04 proc. obwodów.

Szef PKW przekazał ponadto, że jeśli chodzi o rady powiatów, to do tej pory wprowadzono dane z 20 325 obwodów głosowania na ogólną liczbę 24 705 obwodów, czyli 82,27 proc. Według Marciniaka do tej pory wyniki z największej liczby obwodów spłynęły w przypadku wyborów do rad gmin, miast i rad miejskich – z 30 602 obwodów na ogólną liczbę 31 456 obwodów, czyli 97,29 proc.

W przypadku wyborów wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast do godz. 9.22 wprowadzono dane z 30 641 na 31 456 obwodów, czyli 97,41 proc. – poinformował szef PKW.

Jak również przekazano na konferencji, jeśli chodzi o wybory do warszawskich rad dzielnic, to dane spłynęły z 758 na 847 obwodów, co stanowi 89,48 proc. obwodów.