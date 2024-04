Do godziny 21.00 w niedzielę mieszkańcy Żagania mogli oddać głos na swojego kandydata na burmistrza. Rozstrzygnięcie przyniesie druga tura wyborów. Walka o fotel włodarza rozstrzygnie się między Sławomirem Kowalem, na którego głosowało 42,59 procent uprawnionych, a Małgorzatą Kalinowską z poparciem 21,46 procenta.

W tegorocznych wyborach samorządowych o to stanowisko ubiegało się 5 osób. – Zliczanie głosów trwało do godzin porannych. Różnica dzieląca startujących w drugiej turze, to prawie dwa tysiące głosów – mówi Anita Staszkowian kierownik zespołu wyborczego przy żagańskim ratuszu:

– Mieszkańcy wybrali także nowych radnych miejskich – zaznacza Anita Staszkowian:

Dodajmy, że w sąsiednich Żarach głosy w drugiej turze rozłożą się między Edytą Gajdą (31,86 proc.) a Patrykiem Falińskim (30,19 proc.).