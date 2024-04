Trwa kwalifikacja wojskowa w powiecie żarskim. Jej celem jest nadanie kategorii zdolności do służby w wojsku. Młodzi ludzie, którzy otrzymali wezwanie muszą się stawić przed komisją urzędującą w budynku Łużyckiej Szkoły Wyższej.

Tegorocznej kwalifikacji wojskowej podlega niemal 600 kobiet i mężczyzn. – Przypominamy, ze jest to ustawowy obowiązek. Nie jest on oczywiście równoznaczny z wcieleniem do armii. To ważne dla nas dane statystyczne – mówi podporucznik Tomasz Kowalski z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu:

– Do wypełnienia na miejscu jest kilka dokumentów. Oczywiście w razie potrzeby służymy pomocą przy ich wypisaniu – zaznacza podporucznik Kowalski:

Dodajmy, że kwalifikacja wojskowa w powiecie żarskim potrwa do 29 kwietnia.