Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze rozpoczyna nabór uczniów. To placówka, którą tworzą szkoła podstawowa i liceum. Uczniami obu szkół mogą być tylko ci, którzy uprawiają sport kwalifikowany.

– W szkole podstawowej dyscypliny, które są ćwiczone od klasy pierwszej to akrobatyka, pływanie, lekkoatletyka i piłka nożna, a od klasy czwartej także koszykówka i piłka siatkowa – informuje Beata Joksz-Skibińska, dyrektor zielonogórskiego ZSMS.

Uczniowie – sportowcy mogą oczywiście kontynuować naukę w liceum, do którego nabór zaczyna się 18 maja. Szczegóły są na stronie internetowej Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze. Chętni mogą też obejrzeć placówkę osobiście, bo 9 kwietnia o 17.00 szkoła organizuje dzień otwartych drzwi. To również pierwszy dzień rekrutacji do sportowej podstawówki.