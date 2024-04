Marek Cebula wręczył Zbigniewowi Biedulskiemu akt powołania do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą. Premier Donald Tusk z dniem 4 kwietnia wyznaczył go do pełniła funkcji burmistrza do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego włodarza.

Taka sytuacja to konsekwencja zrzeczenia się mandatu przez wieloletniego burmistrza Andrzeja Kunta.

Powołanie nowego tymczasowego włodarza było niezbędne m.in. z uwagi na konieczność podpisania aktualnego spisu wyborców. W przeciwnym razie obowiązywałby, nieaktualny w dniu nadchodzących wyborów samorządowych.