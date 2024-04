Koszykarze Zastalu w euforii opuszczali halę Koło w Warszawie – pokonali Dziki Warszawa, zmazując plamę z meczu z Arką Gdynia, ale co najważniejsze – są już o krok od utrzymania w PLK.

Zastal grał dziś dobrze w obronie, świetnie w ataku(trafiał każdy z koszykarzy) i mecz i wynik były przez praktycznie 40 minut pod kontrolą.

Co mówili nasi koszykarze po spotkaniu? Że najważniejsze było wejście w mecz no i zwracali uwagę, że we własnej hali przegrali więcej meczów niż na wyjeździe…

Paweł Kikowski:

Aleksander Lewandowski: