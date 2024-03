Jednym z gości specjalnych XVIII Memoriału Edwarda Jancarza był Gary Havelock.

Indywidualny Mistrz Świata z 1992 roku wygrał drugą edycję tego turnieju, która odbyła się rok później. Anglik dwukrotnie reprezentował Stal Gorzów. W sezonie, w którym zdobył złoto mistrzostw świata, ze Stalą wywalczył w lidze srebro.

Do Gorzowa wrócił w 1996 roku, ale ta przygoda nie była już tak udana – Stal zajęła 4. miejsce a Havelock odjechał zaledwie trzy spotkania. Były żużlowiec z Wysp Brytyjskich odwiedził nasze studio w piątek – przywiózł go do nas Piotr Świst – legendarny zawodnik a obecnie trener młodzieży gorzowskiego klubu, który gości Havelocka w swoim domu: