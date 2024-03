Dodatkowe pociągi na najpopularniejszych trasach i większa liczba wagonów obsłużą pasażerów PKP Intercity w czasie świąt wielkanocnych – poinformował kolejowy przewoźnik w środowym komunikacie. Dodatkowe pociągi będą kursować między 27 a 30 marca.

Jak wyjaśnia PKP Intercity, zmiany obejmują zarówno pociągi kategorii InterCity, jak i TLK.

Od środy 27 marca do wtorku 2 kwietnia 276 pociągów zostanie wzmocnionych o 332 wagony.

Przewoźnik poinformował, że na bieżąco monitoruje frekwencję w swoich składach i jeśli zachodzi potrzeba, w miarę możliwości taborowych uzupełnia je dodatkowymi wagonami.

Lista uruchamianych dodatkowo pociągów oraz pociągów kursujących w wydłużonych relacjach:

29 i 30 marca – pociąg 26122/3 TLK „Orzeszkowa” relacji Lublin Gł. – Jelenia Góra (wydłużenie relacji pociągu 16100/1 „Orzeszkowa” rozpoczynającego zwykle bieg ze stacji Warszawa Wsch.),

28 i 29 marca – pociąg 62122/3 TLK „Orzeszkowa” relacji Jelenia Góra – Lublin Gł. (wydłużenie relacji pociągu 61100/1 „Orzeszkowa” kończącego zwykle bieg na stacji Warszawa Wsch.),

28 i 29 marca- pociąg 61123/2 IC „Słowacki BIS” relacji Wrocław Główny – Warszawa Wschodnia,

od 27 do 29 marca – pociąg 15122/3 IC „Małopolska BIS” relacji Warszawa Zachodnia – Gdynia Gł.,

od 28 do 30 marca -pociąg 51122/3 IC „Małopolska BIS” relacji Gdynia Gł. – Warszawa Zachodnia,

28 i 29 marca – pociąg 10161/0 IC „Esperanto” relacji Warszawa Centralna – Białystok,

28 i 29 marca – pociąg 11160/1 IC „Esperanto” relacji Białystok – Warszawa Centralna,

28 i 29 marca – pociąg 11152/3 IC „Kraszewski” relacji Terespol – Warszawa Wschodnia,

28 i 29 marca – pociąg 11150/1 IC „Kraszewski” relacji Warszawa Zachodnia – Terespol,

28 i 29 marca – pociąg 16122/3 IC „Dąbrowska BIS” relacji Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny,

od 27 do 29 marca – pociąg 53102/3 TLK „Lubomirski” relacji Gdynia Gł. – Przemyśl Gł. (wydłużenie relacji pociągu 53102/3 „Lubomirski” kończącego zwykle bieg na stacji Kraków Gł.),

od 27 do 29 marca – pociąg 33122/3 TLK relacji Przemyśl Gł. – Kraków Gł.,

28 i 29 marca – pociąg 62124 „Wyczółkowski Bis” relacji Wrocław Gł. – Kielce Gł.,

29 i 30 marca – pociąg 26125 „Wyczółkowski Bis” relacji Kielce Gł. – Wrocław Gł.,

28 i 29 marca– pociąg 36122/2 „Wyspiański Bis” relacji Kraków Gł. – Wrocław Gł.,

29 i 30 marca – pociągi 63122/3 i 63122/4 „Wyspiański Bis” relacji Wrocław Gł. – Kraków Gł.,

Szczegółowe informacje o rozkładach jazdy dodatkowych pociągów, a także możliwościach zakupu biletów, są dostępne na stronie >>intercity.pl<< oraz w aplikacji mobilnej PKP Intercity. Dostępna jest również infolinia pod numerem +48 22 322 22 22 (koszt zgodny z taryfą operatora).

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.

Do 2030 roku PKP Intercity planuje uruchamiać około dwa razy więcej pociągów i zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie. Spółka przyjęła strategię „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, która zakłada inwestycję 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę. PKP Intercity przeznaczyło już 11 mld zł na modernizację taboru. Spółka zmodernizowała ponad 900 wagonów, a od marca do jej floty dołączy 40 wagonów po modernizacji; kupiono też 81 nowych wagonów.

Jak podano, PKP Intercity zmodernizowało ponadto 167 lokomotyw i kupiło 43 nowe. W maju i czerwcu tego roku spółka otrzyma kolejne nowe lokomotywy typu Griffin. Spółka zmodernizowała ponadto 14 EZT-ów typu ED74 i kupiła 12 nowych EZT-ów typu FLIRT.