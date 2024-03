Na rynku nie brakuje nowoczesnych modeli telewizorów. Co więcej – i wbrew przyjętej nazwie – są to urządzenia, które oferują znacznie więcej niż tylko możliwość oglądania telewizji. Wszystko to sprawia, że wybór konkretnego modelu telewizora nie jest wcale taki łatwy, jak mogłoby się wydawać. Pod uwagę wziąć należy wiele istotnych parametrów. Mowa tu choćby o przekątnej ekranu, rodzaju matrycy czy o rozdzielczości. Co zatem konkretnie należy mieć na uwadze podczas zakupu telewizora?

Jaki rozmiar telewizora?

Rozmiar telewizora ma bardzo duże znaczenie. Wybierając konkretny model, pod uwagę wziąć należy choćby to, w jakim pomieszczeniu będzie stało urządzenie i jaka będzie jego odległość od kanapy czy fotela. Wszystko po to, aby zapewnić sobie odpowiedni komfort oglądania filmów i seriali. Przyjmuje się, że im mniejsza rozdzielczość telewizora, tym z dalszej odległości można na niego patrzeć. Jak wygląda to w praktyce? W przypadku telewizorów Full HD zakłada się, że na jeden cal przekątnej przypada 4 cm odległości. Jeśli zaś chodzi o odbiorniki 4K, na jeden cal przypada 2 cm odległości. Poza tym pod uwagę wziąć należy oczywiście także własne, indywidualne odczucia. Najistotniejsze jest, aby wzrokiem obejmować cały ekran i nie rozglądać się na boki w trakcie oglądania.

Jaki rodzaj matrycy telewizora?

Odpowiadając na pytanie, jaki telewizor kupić , nie można pominąć kwestii związanej z rodzajem matrycy odbiornika. Dostępne dziś na rynku telewizory mają różne rodzaje ekranów i matryc. Wskazać można tu choćby na takie technologie wyświetlania obrazu jak LCD, LED, QLED czy OLED. Dużą popularnością cieszą się telewizory LCD z ciekłokrystalicznym ekranem. Telewizory LED są lekkie i cienkie. Ich zaletą jest fakt, że pobierają mniej energii elektrycznej. Jeśli chodzi o matrycę QLED, jest to ekran wykonany w technologii LED, który dodatkowo wykorzystuje nanocząsteczki emitujące różne kolory w zależności od swojej wielkości. Dzięki takiemu rozwiązaniu ekran QLED zapewnia niezwykle żywe kolory. Na rynku dostępne są jeszcze telewizory z ekranami OLED, które wykorzystują pojedyncze organiczne diody LED. Taka technologia zapewnia głęboką czerń i bardzo dokładne odwzorowanie kolorów.

Jaka rozdzielczość telewizora?

Oczywiście kupując telewizor, nie można zapomnieć o jego rozdzielczości. Obecnie na rynku oferowane są najczęściej urządzenia z rozdzielczością:

(1280 x 720 pikseli), Full HD (1920 x 1080 px)

(1920 x 1080 px) 4K/8K Ultra HD (3840 x 2160/7680 x 4320 px).

Telewizory HD Ready stosowane są już coraz rzadziej – to raczej świadectwo technologicznej przeszłości. Inaczej jest w przypadku odbiorników Full HD, które dają o wiele więcej możliwości. Charakteryzują się ostrzejszym i wyraźniejszym obrazem. Co ważne, na telewizorze Full HD można nie tylko oglądać telewizję, ale i grać na nowoczesnej konsoli. Jeszcze lepszą jakość obrazu oferują urządzenia 4K/8K Ultra HD. Na ekranie dostrzec można o wiele więcej szczegółów. Wszystkie kolory są doskonale odwzorowane.

Jakie funkcje dodatkowe?

Wybierając konkretny model telewizora, warto sprawdzić, w jakie dodatkowe funkcje jest wyposażony. Możliwości pod tym względem jest naprawdę wiele. Wspomnieć można tu choćby o technologiach Dolby Vision i Dolby Atmos. Pierwsza zapewnia większą ilość kolorów i głębszy obraz. Z kolei druga wzbogaca efekt przestrzenny o dźwięki dobiegające z góry. Dzięki obu tym technologiom można w domu naprawdę poczuć się „tak jak w kinie”.