Misja: zbudować kapsułową szafę na upały. Zanim lato zacznie się na dobre, warto podmienić bluzy na lekkie T-shirty i tank topy, a joggery na szorty. Potrzebujesz pomocy w wyborze, a może brakuje Ci inspiracji? W poniższym artykule sprawdzimy, jak przygotować look na lato – sprawdzając sportswear dostępny w ofercie JD Sports. Męskie i damskie koszulki na letni sezon

Zanim ruszysz na zakupy – czy to online, czy w salonie stacjonarnym – sprawdź, na co zwracać uwagę, wybierając topy na letnie upały. Koszulki męskie oraz koszulki damskie dobieraj tak, aby zachować komfort, nie rezygnując przy tym ze swojego rozpoznawalnego sygnature look.

Doskonałą opcją są rzeczy wykonane z materiałów z wysoką zawartością bawełny. Dzięki temu masz pewność, że wybrane koszulki męskie lub damskie okażą się lekkie i przewiewne. Inną kwestią są też kolory. Jasne pastele, beże, szarości, biel to opcje, które warto wybrać w czasie trwania największych upałów. Doskonałym pomysłem na letni outfit jest również wybór mocno nasyconych odcieni i neonów – jeśli nie pod postacią koloru samego elementu, co nadruków i printów. Jasny T-shirt damski lub męski to must have na lato, który z pewnością znajduje się już w Twojej szafie. Zmiana sezonu daje jednak dobrą okazję na wymianę najczęściej używanych basiców. Zajrzyj do nowości z oferty JD Sports i dobierz modele dla siebie z kolekcji brandów takich jak Nike, adidas, Jordan czy Hoodrich.

Spodenki damskie i męskie na upalne dni

Kiedy temperatury wzrastają, modele z długą nogawką zastępują krótkie spodenki męskie i damskie. Sportswear to klimat, w który mierzysz? W takim razie wybierz na lato jednokolorowe spodenki damskie z kolekcji adidas, The North Face lub dopasowane kolarki z wysokim stanem z oferty Pink Soda. Odważ się na neonowe kolory i dopasowany ‘fit – który świetnie dopasujesz do przeskalowanej koszulki lub sportowego topu. Krótkie spodenki męskie to modele z poszerzoną nogawką, kieszeniami i ściągaczem w pasie. Przydadzą się równie dobrze podczas wyjścia na miasto, jak i na wyjazd. Sprawdź wybór letnich nowości spod znaku Jordan albo postaw na streetwearową opcję w propozycji brytyjskiego brandu Hoodrich. Wybierz wyraziste logo i mocny print – albo zdecyduj się na modele utrzymane w uniwersalnej czerni. Szorty i spodenki sięgające do kolan możesz nosić z ulubionymi sneakersami, trampkami albo postawić na typowo letnią opcję: sandały lub klapki. Spodenki damskie i męskie ograsz, dorzucając do looku wysokie skarpetki – najpopularniejszy dodatek ostatnich miesięcy. Zajrzyj do oferty JD Sports już teraz.

Chill nad wodą? Spodenki kąpielowe męskie

Jednym z najważniejszych elementów w letniej szafie są szorty kąpielowe. Męskie modele z luźną, lekko przedłużoną nogawką przydadzą się zarówno na pływalni, jak i na basenie – czy kiedy masz w planach chill nad wodą. Koniecznie spakuj kąpielowe szorty męskie do wyjazdowego bagażu. Jaki model wybrać? W JD Sports dostępnych opcji nie brakuje. Zacznij od sprawdzenia modeli brandu McKenzie. Postaw na funkcjonalny model z zasuwanymi kieszeniami – oczywiście w intensywnym kolorze. Świetne spodenki kąpielowe męskie proponuje też amerykański gigant: Nike. Postaw na lekkie szorty męskie w jednolitym kolorze. Niewielkie rozcięcie przy brzegu nogawki zapewni Ci pełnię komfortu – zarówno podczas ruchu, jak i odpoczynku na leżaku.

