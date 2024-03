Nadchodzące kwietniowe święta, to dla najmłodszych czas oczekiwań wielkanocnego zajączka. Zwyczaj obdarowywania bliskich prezentami „od zająca” do dziś przywołuje uśmiech nie tylko dzieci, ale nawet dorosłych. Wielką frajdę dostarczają także poranne poszukiwania podarunków.

Tradycja ta prowokuje do ciepłych doznań już od wczesnych godzin niedzieli wielkanocnej. Widząc pociechy biegające po domu czy ogrodzie w poszukiwaniu śladów zająca mimowolnie się uśmiechamy. Dzieci chcąc zwabić tego dostawcę prezentów zostawiają nawet marchewki, aby na pewno przyszedł. Co więcej, piszą do niego listy z życzeniami. Takie przygotowania czynią już sześciolatki z grupy „Truskaweczki” Miejskiego Przedszkola numer 6 w Żaganiu. Jak same mówią, ważne jest, aby być grzecznym. – Inaczej zajączek nie przyjdzie – podkreślają dzieci: