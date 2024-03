Poduszki na meble ogrodowe niewątpliwie dodają aranżacji miękkości i stylu. Są jednak narażone na szybsze zużycie oraz działanie zmiennych czynników atmosferycznych i przez to mogą stracić urok. Na tkaninie gromadzi się brud, kurz, żywica i ptasie odchody, a wilgoć może powodować pleśń. Do tego dochodzą jeszcze inne plamy powstałe w wyniku codziennego użytkowania. Jak czyścić poduszki na meble ogrodowe, by służyły przez wiele sezonów?

Wybór odpowiednich poduszek na meble ogrodowe

Nie wszystkie poduszki czyści się tak samo prosto. Na jakie parametry warto zwrócić uwagę przy zakupie? Regularne pranie poduszek z pewnością ułatwią:

zdejmowany pokrowiec – chroni wypełnienie poduszki przed zabrudzeniem. Wystarczy go ściągnąć i odświeżyć. Taki pokrowiec nie zajmuje dużo miejsca w bębnie, więc można z powodzeniem prać go z innymi rzeczami, co jest wygodne i ekonomiczne;

– chroni wypełnienie poduszki przed zabrudzeniem. Wystarczy go ściągnąć i odświeżyć. Taki pokrowiec nie zajmuje dużo miejsca w bębnie, więc można z powodzeniem prać go z innymi rzeczami, co jest wygodne i ekonomiczne; wytrzymały, wodoodporny materiał – choć naturalne tkaniny są piękne, to mogą nie przetrwać stałego narażenia na zmienne warunki pogodowe. Lepiej więc postawić na poduszki na meble ogrodowe wykonane z trwałego poliestru o wysokiej gramaturze. Tego typu tkanina wyróżnia się wysoką odpornością na działanie promieni UV, tarcie, zabrudzenia i wilgoć. Dobrze sprawdzą się również poduszki z poszewkami z domieszką akrylu oraz teflonu, który doskonale odprowadza wodę. Hydrofobowy materiał nie pozwala na przenikanie brudu do środka, a dodatkowo zatrzymuje niewielkie ilości rozlanych cieczy, co pozwala na szybkie usuwanie plam;

– choć naturalne tkaniny są piękne, to mogą nie przetrwać stałego narażenia na zmienne warunki pogodowe. Lepiej więc postawić na wykonane z trwałego poliestru o wysokiej gramaturze. Tego typu tkanina wyróżnia się wysoką odpornością na działanie promieni UV, tarcie, zabrudzenia i wilgoć. Dobrze sprawdzą się również poduszki z poszewkami z domieszką akrylu oraz teflonu, który doskonale odprowadza wodę. Hydrofobowy materiał nie pozwala na przenikanie brudu do środka, a dodatkowo zatrzymuje niewielkie ilości rozlanych cieczy, co pozwala na szybkie usuwanie plam; praktyczny kolor – nie da się ukryć, że na pokryciu o jasnej barwie szybciej widać zabrudzenia. Bordo, rudy, butelkowa zieleń, granat, antracyt czy szarość to kolory, które są w stanie wiele wybaczyć, a przy tym znajdą swoje miejsce w wielu ogrodowych aranżacjach.

Jak przechowywać poduszki ogrodowe zimą?

Producenci poduszek często dopuszczają przechowywanie na zewnątrz. Jednak jeśli ma się warunki, lepiej przechowywać tekstylia w pomieszczeniach wewnętrznych lub przynajmniej schować je do szczelnej skrzyni z tworzywa sztucznego. Te zalecenia dotyczą zarówno sezonu zimowego, jak i okresów obfitujących w ulewne deszcze.

Odpowiednie przechowywanie to jeden z czynników, które mogą znacząco wydłużyć żywotność poduszek.

Jak często prać poduszki na meble ogrodowe?

Odpowiedź brzmi: regularnie, np. raz w miesiącu oraz za każdym razem, kiedy pojawią się widoczne zabrudzenia. Jeśli wśród domowników są alergicy, astmatycy lub małe dzieci, wtedy zaleca się prać tekstylia jeszcze częściej.

Jak prać poduszki do użytku zewnętrznego?

Niektóre poduszki ogrodowe mają zdejmowane pokrowce, które można po prostu wrzucić do pralki – te oczywiście jest najłatwiej wyczyścić. Należy jedynie pamiętać, aby postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi prania, a następnie odczekać do całkowitego wyschnięcia przed ponownym założeniem poszewek. A co zrobić, jeśli nie da się zdjąć pokrowców z poduszek?

Dokładnie odkurzanie

Krok pierwszy, którego nie wolno pominąć. Za pomocą nasadki do tapicerki trzeba odkurzyć poduszki, aby usunąć z nich kurz, piach i inne zanieczyszczenia. Warto poświęcić szczególną uwagę szwom i szczelinom, w których może kryć się luźny brud.

Niezastąpione: woda, detergent i gąbka

Najprościej będzie odświeżyć poduchy – zwłaszcza te duże, które i tak nie zmieszczą się do pralki – przy pomocy środka czyszczącego i zmywaka. Wystarczy zwilżyć gąbkę w wodzie z płynem i dobrze ją odsączyć, a następnie delikatnie pocierać zabrudzone miejsca lub całą powierzchnię materiału. Potem trzeba wypłukać gąbkę i powtarzać czynność, aż nie będzie śladów po detergencie, ale można też użyć węża ogrodowego (strumień wody powinien mieć małe ciśnienie). Teraz pozostaje już tylko dać poduszkom porządnie wyschnąć.

Pranie w pralce

Dopuszcza się pranie niektórych poduszek w pralce – np. tych na mniejsze meble ogrodowe jak krzesła i huśtawki. Wówczas cały proces ogranicza się do wyprania zgodnie z zaleceniami producenta, a następnie wysuszenia w pozycji poziomej na ręczniku, który wchłonie nadmiar wilgoci.

Jak wyprać poduszki na meble ogrodowe domowym sposobem?

Jak czyścić poduszki ogrodowe starym, domowym sposobem? Do 1/4 szklanki destylowanego, białego octu należy dodać 4 szklanki ciepłej wody, a następnie przelać całość do butelki ze spryskiwaczem. Po odkurzeniu powierzchni wystarczy spryskać poduszki roztworem i odstawić na 15 minut. Niezbędne będzie jeszcze wyszorowanie zabrudzeń gąbką lub miękką szczoteczką oraz dokładne spłukanie ich wodą. I gotowe!

Jak widać, dbanie o poduszki nie jest wcale takie trudne. Aby utrzymać poduszki ogrodowe w doskonałej kondycji przez wiele lat, wystarczy je odpowiednio przechowywać poza sezonem oraz czyścić zgodnie z zaleceniami producenta przy użyciu delikatnych detergentów lub nawet wody z octem. Warto o tym pamiętać! W końcu chodzi nie tylko o świetną kondycję tarasowych tekstyliów, ale też zdrowie ich użytkowników.