1. Tusk: większość ze 100 konkretów jest w jakiejś fazie realizacji W najbliższych dniach upłynie pierwszych sto dni rządu Tuska. Dziennikarze pytali go na konferencji prasowej (19 marca), dlaczego tylko kilka z zapowiedzianych 100 konkretów na sto dni rządu zostało zrealizowanych i co by powiedział wyborcom. Tusk podkreślił, że to wyborcy będą oceniali skuteczność i pierwsze sto dni rządu. – Przez te pierwsze sto dni udało się uzyskać wiele rzeczy, o których bardzo wielu sądziło, że są w ogóle nie do zrealizowania – powiedział premier. – Ja jestem człowiek taki czasami niecierpliwy, zawsze bym chciał szybciej, dalej, wyżej (…). Okoliczności czasami uczą mnie pokory, ale w tej sprawie nie będę pokorny, będziemy dalej robić wszystko, żeby wszystkie zobowiązania wypełnić – powiedział szef rządu. Odpowiedział, że ma trochę inną kalkulację zrealizowanych konkretów niż ta podana przez dziennikarzy. – Ona też nie jest dla mnie powodem do satysfakcji, ale większość ze stu konkretów jest w jakiejś fazie realizacji. I ja też nie chciałbym i nie będę odpowiadał np. za poglądy polityków inne niż moje w sprawie legalnej i bezpiecznej aborcji – powiedział Tusk. – Jeśli z czegoś chciałbym się wytłumaczyć, to z tego, że nie udało się przekonać wystraczająco dużej liczby wyborców 15 października, tak żeby dostać wszystkie instrumenty do ręki – powiedział Tusk wskazując, że nie wszystko zależy od Koalicji Obywatelskiej. Przekonywał, że wiele rzeczy, które udało się rządowi osiągnąć z ciągu ostatnich trzech miesięcy wymagało „nadzwyczajnej i niestandardowej” determinacji. – My naprawdę działamy w warunkach (…) zabetonowania PiS-wskiego państwa w sposób bardzo konsekwentny – powiedział premier. Dodał, że „aż takich szkód, jakie narobili poprzednicy nie spodziewał się”. – Więc pewien błąd w kalkulacji na pewno popełniłem – przyznał Tusk. Obiecał, że „z każdym tygodniem i miesiącem te zmiany będą postępowały szybciej”. – Gwarantuję to wam – dodał Tusk. Odniósł się też do krytyki jego rządu przedstawionej we wtorek przez najważniejszych polityków PiS. – Chcę powiedzieć, że kiedy słyszę takie słowa: „królowie kłamstwa”, w ustach panów (prezesa PiS, Jarosława) Kaczyńskiego czy (szefa klubu PiS, Mariusza) Błaszczaka, kiedy widzę stojącego obok pana (b. premiera Mateusza) Morawieckiego, który komuś zarzuca kłamstwo, to nic innego do głowy mi nie przychodzi, tylko jedno stwierdzenie – że mieliśmy do czynienia przez 8 lat ze sługami kłamstwa oraz korupcji. W skrócie byłby SKOK, akurat tak przypadkowo. A mówimy o skoku na wielką kasę, całej tej ekipy tam zgromadzonej – powiedział Tusk. – Jednym z naszych zobowiązań na 100 dni było rozliczenie tego bezwstydnego złodziejstwa, jakiego byliśmy świadkami, chociaż nie wszyscy dostrzegali, w jakiej skali to złodziejstwo się odbywało. Ale każdy dzień i każdy następny dzień w tym i przyszłym tygodniu także pokaże państwu skalę nie tylko pazerności, ale też bezwstydu tej ekipy, która dzisiaj ma czelność formułowania takich epitetów pod adresem moim i moich współpracowników – stwierdził szef rządu. Ocenił, że obecny rząd przez trzy miesiące zrobił „więcej niż jakikolwiek rząd wcześniej w historii RP” w warunkach trudniejszych niż inne rządy przed nimi. Premier ocenił, że zwłoka w powołaniu jego rządu była spowodowana „wyłącznie chęcią i potrzebą zabezpieczenia własnych, egoistycznych, finansowych, czasami wręcz brudnych interesów”. – Po to był ten słynny dwutygodniowy rząd Morawieckiego, ta zwłoka zafundowana Polsce przez prezydenta Andrzeja Dudę – ocenił. Premier mówił też, iż są obrazy, które zostaną w pamięci Polaków na zawsze. – Bijatyki pod Sejmem, awantury w Sejmie, blokowanie przez prezydenta z różnych powodów, a często bez powodu różnych ustaw, organizowanie manifestacji, podpinanie się, a następnie rozpalanie manifestacji rolniczych, w tym blokowanie granic – wymieniał. Według niego, PiS robił wszystko, aby rządowi nie udało się nic przez ostatnie trzy miesiące, a i tak udało mu się zrobić bardzo dużo.

2. Marszałek Sejmu o 100 dniach rządu Po trzech miesiącach jesteśmy na kursie i ścieżce, obietnice są realizowane – zapewnia lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W tym tygodniu przypada 100 dni pracy rządu, którego premierem jest Donald Tusk.

Szymon Hołownia, pytany o stan realizacji obietnic przedwyborczych, powiedział, że Polska 2050 mówiła w kampanii o 12 konkretach na 4 lata. Dodał, że udało się sporo z tych postulatów zrealizować. Wymienił między innymi kwestię finansowania in-vitro z budżetu państwa, podwyżki dla nauczycieli i sfery budżetowej. W tym tygodniu mija termin realizacji „stu konkretów na sto dni”, obiecanych przed Donalda Tuska w kampanii wyborczej. Do tej pory rząd w pełni zrealizował ich 12, a 10 częściowo. To między innymi przywrócenie finansowania in vitro z budżetu państwa, uzyskanie pieniędzy z funduszy unijnych czy powołanie ministerstwa przemysłu na Śląsku. Nie zrealizowano natomiast takich postulatów jak między innymi podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych, wprowadzenie legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży czy powrót do ryczałtowego sposobu rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

3. Mariusz Witczak o 100 konkretach Poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak mówi, że 100 konkretów nie uda się zrealizować w 100 dni. Winą za to obarczył koalicyjny układ i prezydenta. 100 dni obecnego rządu minie w najbliższy weekend. Na stronie 100konkretow.pl KO ogłosiła przed wyborami 100 spraw, które zamierza załatwić przez pierwsze 100 dni rządów. Z wyliczeń wynika, że na razie udało się zrealizować kilka. Poseł Witczak mówił w radiowej Jedynce, że tamte zapowiedzi nie uwzględniały układu koalicyjnego: Jako przykład „konkretu”, którego nie udaje się zrealizować w układzie koalicyjnym, Mariusz Witczak podał podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Nie zgadza się na to Lewica – mówił poseł KO.

4. Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty o postulatach koalicji i 100 dniach rządu Wicemarszałek Sejmu z Lewicy Włodzimierz Czarzasty na spotkaniu w Szczecinie (17 marca) dotyczącym samorządów nawiązał do zbliżającej się rocznicy działań nowej ekipy rządzącej, do stu dni rządu. Podkreślił, że mimo wielości środowisk, które tworzą koalicję 15 października, obecny rząd radzi sobie całkiem dobrze: Wicemarszałek dodał, że Lewica nie odpowiada za sto konkretów, o których mówił premier Donald Tusk, bo to są konkrety Koalicji. Lewica odpowiada za swoje wyborcze postulaty, które – jak przypomniał wicemarszałek – są stopniowo realizowane. Wspomniał tu między innymi o rencie wdowiej, emeryturach socjalnych oraz stażowych.

Włodzimierz Czarzasty nawiązał też do aborcji i decyzji marszałka Szymona Hołowni, który przesunął termin prac nad czterema projektami w tej sprawie na 11 kwietnia. Według lewicowego polityka takie decyzje to odsuwanie działań, które mają wzmocnić prawa kobiet w Polsce. Wicemarszałek Czarzasty wyraził też przekonanie, że Szymon Hołownia niejako ucieka w referendum w sprawie aborcji, żeby potem – gdyby został prezydentem Polski – zasłaniać się jego, potencjalnie pozytywnymi dla jego przekonań, wynikami.

5. PiS wniosło do Sejmu projekty ustaw dotyczące 100 konkretów na 100 dni Prawo i Sprawiedliwość wniosło do Sejmu pakiet ośmiu ustaw. Wypełniają one część zobowiązań Koalicji Obywatelskiej z kampanii wyborczej. Chodzi o sto konkretów na pierwsze sto dni rządów. To między innymi podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, zryczałtowany sposób naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców czy wprowadzenie tzw. świadczenia babciowego.

Posłanka PiS Marlena Maląg powiedziała, że koalicja rządowa szuka wymówek zamiast realizować to co obiecała Polakom przed wyborami. „Tymi tematami zastępczymi to wiemy, że są komisje i różne cyrki, które są odstawiane” – podkreslała była minister rodziny.

PiS domaga się, aby projekty jak najszybciej trafi pod obrady Sejmu. Na pewno nie będą procedowane na obecnym posiedzeniu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że trafiły do izby już po posiedzeniu prezydium. Przekazał, że zostały skierowane do wstępnej analizy, Wyjaśnia, że następnie zostanie nadany im druk oraz będą podlegać standardowej procedurze.