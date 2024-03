Minęło 100 lat od wprowadzenia ośmiogodzinnego dnia pracy. — Technologia poszła do przodu, a efektywność pracy nie równa się jej długości. Polacy są tymi pracownikami, którzy są jednymi z najdłużej pracujących w UE i brakuje im czasu na życie, na przyjaźń, na miłość, na spędzanie czasu z rodziną. Skrócenie tygodnia pracy to byłaby inwestycja społeczna. Chciałabym, żeby w tej kadencji mogło dojść do takiego skrócenia czasu pracy — stwierdziła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej – Agnieszka Dziemianowicz-Bąk . Czy powinniśmy krócej pracować? Które rozwiązanie byłoby lepsze 7 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, czy wolny piątek? Czy praca będzie wówczas bardziej efektywna?

Pyta Krzysztof Baług

