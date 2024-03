Rosja przygotowuje się do konfliktu z NATO, z pełną świadomością tego, że Sojusz jest strukturą obronną – powiedział szef Szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła.

W Warszawie odbyła się konferencja z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO „Zapewniając Bezpieczeństwo, Odpowiadając na Wyzwania”, zorganizowana przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. W jednym z paneli dyskusyjnych udział wzięli m.in. szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła oraz przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Michał Szczerba (KO).

Szef Sztabu Generalnego, odnosząc się do płynącego ze strony Rosji zagrożenia ostrzegał, że Moskwa przygotowuje się do konfliktu z NATO.

– przestrzegł.

Podkreślił, że Polska odpowiada na zagrożenie poprzez szybką transformację Sił Zbrojnych oraz rozwijanie odporności społeczeństwa.

– dodał.

Jak mówił, gotowość Rosji do działań agresywnych wytyczają trzy wektory. Pierwszym z nich jest wektor ideologii.

– powiedział.

Drugim, jak wskazał generał, jest wektor siły, definiowany jako potencjał rosyjskich sił zbrojnych.

– zaznaczył.

Trzeci – w ocenie gen. Kukuły – najmniej przewidywalny to wektor szans.

– stwierdził.

Zdaniem szefa SGWP, to właśnie dlatego NATO musi odstraszać agresora gotowością do natychmiastowej obrony.

– Nie możemy doprowadzić do utraty spójności Sojuszu. Jeśli się tak stanie, to szanse Rosji znacznie wzrosną. To będzie jasny sygnał dla Kremla, by rozpocząć działania ofensywne