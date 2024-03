„Dla bezpieczeństwa Polski i NATO kluczowe będzie najbliższe 25 miesięcy” – uważa wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister zabrał głos podczas konferencji dotyczącej 25-lecia naszej obecności w Pakcie Północnoatlantyckim, organizowanej przez Fundację Pułaskiego.

Szef MON powiedział, że najbliższe miesiące zdecydują o losach wojny u naszych wschodnich sąsiadów, co przełoży się też na resztę Europy. „Nie można zaakceptować wojny i trzeba być gotowym na każdy scenariusz” – powiedział szef resortu obrony.

Minister wyraził przekonanie, że bezpieczeństwo to nie tylko silna i dobrze wyposażona armia. Równie ważne jest przygotowanie cywilów do kryzysu.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w najbliższych dniach razem z szefem MSWiA zaprezentuje główne zapisy ustawy o obronie ojczyzny.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz mówiąc o wyzwaniach, jakie stoją przed Sojuszem i przed Ukrainą, powiedział, że ważnym zagadnieniem, nad jakim należy pracować, jest przyszła, dobrze opisana droga Ukrainy do NATO. Minister przypomniał, ze Polska zawsze opowiadała się za polityką otwartych drzwi w Sojuszu i wspierała kraje aspirujące do wejścia do NATO. Podobnie jest z Ukrainą, ale – jak powiedział wicepremier – Ukraina musi zwyciężyć. Bez tego – jak ocenił – nie będzie możliwe rozszerzenie Paktu.

Minister obrony dodał, że wygrana Ukrainy uzależniona jest m.in. od dalszej pomocy państw europejskich. Chodzi głównie o przekazywanie amunicji kaliber 155 mm oraz rakiet dalekiego zasięgu dla artylerii. Będzie to tematem rozmów, jakie w podwarszawskim Helenowie wicepremier Kosiniak-Kamysz odbędzie z szefem niemieckiego MON Borisem Pistoriusem. Rozmowy rozpoczną się o godzinie 14.00.