O ponad 2 miliony złotych spadła w ubiegłym roku, w stosunku do 2022 roku, wartość sprzedanego alkoholu w Nowej Soli. To prawie 54 miliony złotych, które nowosolanie wydali właśnie na ten cel. Najwięcej pieniędzy przeznaczyli na alkohole nisko procentowe. Natomiast środki z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym roku to prawie 1,5 miliona złotych, zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.