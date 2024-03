Żagański dworzec kolejowy w ten weekend zatętnił ciśnieniem pary wydobywającej się z wielkiego kotła. Nie lada gratkę mieli pasjonaci kolei, bowiem przy jednym z peronów dworca na kilka godzin zatrzymał się zabytkowy parowóz. To BR41, który do miasta przyjechał turystyczną trasą z niemieckiego Forstu.

Pochodząca z lat 30. poprzedniego stulecia maszyna przyciągnęła również kilka retro wagonów. Byli także niecodzienni pasażerowie przebrani w stroje nawiązujące do minionych lat. To wszystko sprawiło, że zabytkowy dworzec odwiedzili nie tylko mieszkańcy Żagania, ale i innych miast. Zabytkowy skład pojawił się w Żaganiu za sprawą Łużyckiego Klubu Parowozów z Niemiec, który od kilku lat organizuje podobne wydarzenia. Fani kolejnictwa podkreślali, że okazja zobaczenia w ruchu BR41 to nieczęsta sposobność. – Warto było tu przyjechać tych kilkaset kilometrów – mówią fotografujący parowóz turyści: