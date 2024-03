Do Żagania z całej Polski zjechało kilkudziesięciu miłośników turystyki wodnej. Trwa 5. Ogólnopolski Spływ Kajakowy pod nazwą „Żagańskie zimowe rzeki”. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Szron-Czerna”.

Kajakowy rajd obejmuje Bóbr, Kwisę oraz Czernę. – Co roku spotykamy się, aby podziwiać krajobrazy z perspektywy kajaka. Ale jest to przy okazji sposobność do pokazania turystom pięknych zabytków Żagania – mówi komandor spływu Aleksander Czerwonajcio:

Miłośnicy kajakarstwa przybyli z różnych zakątków kraju podkreślają, że to doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu oraz integrację. – Niesamowita atmosfera, wspaniali ludzie. Tak można podsumować spływ – mówią amatorzy tej formy aktywności:

Dodajmy, że dzisiejszy etap po Czernej zajmie kajakarzom około 6 godzin.