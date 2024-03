Dzisiaj weszły w życie przepisy dotyczące konfiskaty pojazdów pijanym kierowcom. Nowelizacja Kodeksu karnego przygotowana jeszcze i przyjęta w poprzedniej kadencji Sejmu wprowadza konfiskatę pojazdów w przypadku kierowców, którzy we krwi mają ponad 1,5 promila alkoholu. Również pijani kierowcy (stężenie alkoholu powyżej 0,5 promila), którzy spowodowali wypadek muszą się liczyć z utratą auta. W przypadku zatrzymania nietrzeźwego kierowcy z wysokim stężeniem alkoholu policja dokonuje konfiskaty pojazdu na siedem dni. Następnie prokurator podejmuje decyzję o zabezpieczeniu, a w następnie sąd orzeka jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Celem zaostrzenia przepisów jest zniechęcenie kierowców do prowadzania pojazdów po spożyciu alkoholu, bo w Polsce to nadal ogromny problem – co roku policja zatrzymuje ok. 100 tys. takich kierowców. Według wielu prawników nowe przepisy budzą sporo wątpliwości. Powód to brak aktów wykonawczych. Nie zostały one przygotowane przez rząd Zjednoczonej Prawicy, nie zdążył zrobić tego także resort ministra Adama Bodnara. W Ministerstwie Sprawiedliwości pojawiła się obawa, że przepisy mogą się okazać sprzeczne z konstytucją i narażą Skarb Państwa na płacenie odszkodowań. Dlatego już szykuje się nowelizację przepisów, która zniesie obowiązkową konfiskatę aut. Decyzja ws. ewentualnego przepadku mienia będzie należała do sądu. Czy tak surowa kara jak konfiskata pojazdu spowoduje, że z naszych ulic znikną pijani kierowcy? Czy zmiany przyczynią się do bezpieczeństwa na naszych drogach?

Pyta Daniel Rutkowski

