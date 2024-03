Przy Publicznej Szkole Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Tomaszowie powstaje zielona klasa. To drewniana instalacja mająca służyć uczniom do nauki w terenie w ciepłe dni. Koszt robót to około 60 tysięcy złotych.

Środki na zadanie pochodzą z dofinansowania oraz żagańskiej gminy. – Jest to projekt realizowany w wielu lokalizacjach w kraju. Chcemy mieć również takie miejsce dla naszych podopiecznych. Wiata już stoi, za chwilę pojawią się kolejne elementy – mówi dyrektor Ewa Wołczek-Bury:

– Zależy nam na tym, aby w ramach edukacji również uwrażliwiać dzieci na otaczającą je przyrodę – zaznacza szefowa placówki:

Dodajmy, że środki zewnętrzne na wybudowanie zielonej klasy to 50 tysięcy złotych.