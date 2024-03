W rafinerii w Riazaniu, w centrum europejskiej części Rosji, wybuchł w środę (13 marca) pożar; wcześniej słychać było trzy eksplozje – podał portal Ukrainska Prawda, powołując się na rosyjskie kanały na Telegramie. Portal Meduza poinformował, że w nocy różne regiony Rosji zaatakowało ponad 50 dronów.

Eksplozje w Riazaniu słychać było rankiem w środę. Na kanałach na Telegramie, m.in. na kanale Krymskij Wietier, pojawiły się nagrania i zdjęcia, na których widać słup czarnego dymu nad rafinerią.

Niezależny portal Meduza przekazał doniesienia, według których rafineria należy do firmy Riazańnieftieprodukt, spółki córki koncernu Rosnieft. Zakłady zostały zaatakowane przez trzy drony, które uderzyły w instalacje przerobu ropy naftowej. Według różnych doniesień powierzchnia pożaru objęła 100-200 metrów kwadratowych.

Ukrainian UAVs attacked an oil refinery in Ryazan

As a result of the strike, a fire started. Now the area of the fire is 150 squares. Two units of primary distillation of oil are burning.

According to preliminary information there are victims. pic.twitter.com/9LkAwfMw02

