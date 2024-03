Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk z wizytą w USA. To historyczna wizyta, bo odbywa się w rocznicę przyjęcia Polski do NATO. Ale poza kurtuazyjnym wymiarem spotkań polskich przywódców z władzami amerykańskimi są też interesy. Jakie? Co chce Polska zyskać po wizycie w USA, a czego amerykańskie władze oczekują po wizycie polskich przywódców?

Pyta Sławomir Kordyjalik.

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.