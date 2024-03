Został jeden dzień, aby zapisać się na tegoroczny Cross Żagański. Rejestracja do biegu trwa do poniedziałku do godziny 20.00. W 48. edycji wydarzenia organizatorzy zaplanowali nowości.

W ramach imprezy stanowiącej część obchodów 80. rocznicy Wielkiej Ucieczki z obozu jenieckiego obędą się trzy biegi. – Zachęcamy najmłodszych mieszkańców, ale również wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas – mówi prezes spółki Arena Łukasz Kudła:

– W tym roku cross uciekiniera będzie obfitował w niespodzianki. To między innymi meta, którą zaplanowano na peronie żagańskiego dworca kolejowego – zaznacza Łukasz Kudła:

Dodajmy, że na każdego uczestnika biegów czeka pamiątkowy medal.