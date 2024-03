W nowym rozkładzie jazdy Kolei Dolnośląskich, który będzie obowiązywał od niedzieli, regionalny przewoźnik wprowadził połączenia z Wrocławia do Zielonej Góry w woj. lubuskim. Będzie też więcej połączeń do Czech.

Połączenia z Wrocławia do Zielonej Góry będą realizowane trasą Nadodrzańską, przez Wołów i Ścinawę, oraz inną trasa – przez Legnicę i Lubin.

Połączenia do Zielonej Góry uruchomiono w efekcie porozumienia zawartego pomiędzy władzami województwa dolnośląskiego i lubuskiego. „Przed laty do stolicy województwa lubuskiego jeździliśmy przez Żary, teraz wracamy na Nadodrzankę” – powiedział prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski.

W lubuskiem Koleje Dolnośląskie realizują również połączenia do Nowej Soli, Żagania i Żar. Pociągi regionalne przewoźnika jeżdżą też do wielkopolskich miejscowości oraz do Czech i Niemiec.

W nowym rozkładzie jazdy Kolei Dolnośląskich wprowadzono dodatkowe połączenie do Trutnova w Czechach. Od 27 kwietnia na tej trasie wprowadzone zostaną jeszcze dwie pary pociągów. Wracają też połączenia sezonowe do czeskiego Skalnego Miasta. Od 27 kwietnia, w soboty, niedzielę i święta, na linii Wrocław – Adrspach kursować będą dwie pary pociągów.

Jak podał regionalny przewoźnik, w nowym rozkładzie jazdy będzie też więcej połączeń na trasach Wrocław – Głogów (od 11 marca) oraz Wrocław Świdnica i Wrocław – Milicz (od 27 kwietnia w soboty, niedziele i święta). Zwiększy się też częstotliwość przejazdów na trasie Wrocław – Lubin przez Legnicę w weekendy i święta.