W Żaganiu trwa nabór zgłoszeń dzieci do miejskich przedszkoli. Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 22 marca. Od 18 marca ruszą zapisy do pierwszych klas szkół podstawowych.

Dokumenty można pobierać w samych placówkach. – Jesteśmy przygotowani na to, aby zabezpieczyć wszystkie dzieci do naszych przedszkoli – mówi naczelnik wydziału oświaty Mariusz Krugły:

– Za dwa tygodnie rozpoczniemy także przyjęcia zgłoszeń do pierwszych klas szkół podstawowych – podkreśla Mariusz Krugły:

Dodajmy, że w miejskich przedszkolach zabezpieczonych zostało 165 nowych miejsc dla dzieci.