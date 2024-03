W kalendarzu przypada dziś Dzień Teściowej. To dobra okazja, aby złożyć życzenia i spojrzeć życzliwie na mamę męża. Przy tej sposobności możemy również zadać kłam stereotypowi mówiącemu, że jest to osoba wścibska i kontrolująca życie dorosłych już dzieci.

Teściowe od lat były przedmiotem dowcipów. Jak same mówią nie są takie straszne i zależy im na dobrych relacjach z synową czy zięciem:

Same synowe mówią, że to, jak wyglądają relacje zależy od oby stron. – Dobra teściowa to skarb, a my mamy ze sobą dobre relacje – mówią zamężne Lubuszanki:

Dodajmy, że w Polsce Dzień Teściowej pojawił się pod koniec lat 80.