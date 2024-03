Tusk w Wilnie, podczas wspólnej konferencji z premier Litwy Ingridą Szimonytepo podkreślił, że nie jest przypadkiem, że Wilno jest jedną z pierwszych stolic, które odwiedza jako premier, gdyż Litwwini – jak mówił – tradycyjnie są naszymi przyjaciółmi i najbliższymi partnerami w Unii Europejskiej.

– Z polskiego punktu widzenia nasze partnerstwo z Litwą, przyjaźń, współpraca, szczególnie w dobie rosyjskiej agresji na Ukrainę, to najwyższy polityczny i geopolityczny priorytet

– podkreślił szef polskiego rządu.

Tusk zaznaczył, że rozmawiał z premier Szimonyte o tym, jak intensywnie wzmocnić bezpieczeństwo i stabilność całego naszego regionu. Podkreślił, że podzielają przekonanie, że współpraca obu krajów może nadawać dobry ton i tempo współpracy wszystkich państw regionu, przede wszystkim w kontekście bezpieczeństwa.

Premier przypomniał, że gościł niedawno w Warszawie premierów: Łotwy, Norwegii, Finlandii i Szwecji, a wizyta w Wilnie ma na celu m.in. zsynchronizowanie pomocy dla Ukrainy od państw, które są współodpowiedzialne za bezpieczeństwo regionu, w tym Morza Bałtyckiego.

– zaznaczył.

Po spotkaniu z premier Szimonyte Tusk spotka się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.

Możliwości obronne Polski i Litwy, bezpieczeństwo i wsparcie Ukrainy, a także relacje dwustronne – to główne tematy poniedziałkowej rozmowy premier Litwy Ingridy Szimonyte z przebywającym obecnie na Litwie szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem.

Szefowa litewskiego rządu poinformowała na wspólnej konferencji prasowej w Wilnie, że głównymi tematami jej rozmowy z Tuskiem były możliwości obronne obu krajów, bezpieczeństwo i współpraca geopolityczna. Wskazywała, że Polska i Litwa – jako sąsiedzi i strategiczni partnerzy – wiele kwestii postrzegają tak samo.

– W tym duchu mieliśmy możliwość podyskutować o tym, jak widzimy sytuację na Ukrainie. Postrzegamy to w jednakowy sposób: widzimy, że jest to wojna przeciwko naszym wartościom, przeciwko idei decydowania przez państwa o swojej autonomii. To również kwestia niszczenia tożsamości i demokracji Ukrainy