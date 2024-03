Służby dogaszają pożar czterech hal produkcyjnych o łącznej powierzchni ok. 4,5 tys. m kw.; na miejscu pracuje ciężki sprzęt – powiedział PAP oficer prasowy KP PSP w Lęborku st. kpt. Marcin Elwart. Strażacy muszą usunąć zawalone do środka hal konstrukcje dachowe i dotrzeć do zarzewi ognia – dodał.

Strażak zaznaczył, że akcja dogaszania pożaru w Kaninie może potrwać jeszcze 8-9 godzin, a nawet dłużej.

Pożar objął cztery hale produkcyjne firmy zajmującej się wytwarzaniem frontów meblowych o łącznej powierzchni ok. 4,5 tys. m kw. Strażakom, jak wskazał Elwart, udało się ocalić wszystkie okoliczne budynki, w tym mieszkalne. „Tam zabudowa jest dość zwarta, dwie osoby musieliśmy ewakuować” – mówił strażak.

Z ogniem walczyło 100 strażaków

Zgłoszenie o pożarze w miejscowości Kanin, w powiecie lęborskim, strażacy odebrali w niedzielę ok. godz. 4.00 nad ranem.

St. kpt. Elwart przekazał PAP, że gdy strażacy dotarli na miejsce pożarem objęte były dwie hale produkcyjne, w których wytwarzane są fronty meblowe. Ogień jednak szybko się rozprzestrzenił na dwie kolejne hale, obejmując łącznie 4,5 tys. m kw.

W kulminacyjnym momencie w akcji gaśniczej brały udział 33 zastępy straży pożarnej, czyli ponad 100 strażaków.

????W miejscowości Kanin (woj. pomorskie) trwa akcja gaszenia pożaru hal o łącznej powierzchni ok. 4500 m2. ?Brak osób rannych. Trwa akcja gaśnicza. ?? @KW_PSP_GDANSK @MSWiA_GOV_PL pic.twitter.com/MEghrjEkdO — Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) March 3, 2024

Nie ma osób poszkodowanych.