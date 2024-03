Questy – wyprawy odkrywców, to gry terenowe polegające na poszukiwaniu skarbów. Gmina Iłowa zachęca do poznania historii miasta dzięki takiej właśnie aplikacji. Dzięki niej można przejść spacer z Winklerem, bądź poszukać iłowskiego skarbu.

Gry terenowe cieszą się coraz większą popularnością. – To doskonały sposób na to, aby zaznajomić się z ciekawymi faktami historycznymi. To nauka przez zabawę, która naprawdę wciąga – mówi miłośniczka questowych przygód Joanna Skrętowska:

– W nasze questy można zagrać wykorzystując smartfona, bądź używając kart gry, czyli papierowych instrukcji – zaznacza Joanna Skrętowska:

Dodajmy, że ulotki questowe można pobrać w Bibliotece Kultury bądź w iłowskim magistracie.