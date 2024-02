Polscy twórcy i wykonawcy będą mieli prawo do pobierania tantiem za dzieła odtwarzane w internecie. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że zakończyły się konsultacje w sprawie przepisów, które pozwolą na implementację unijnych przepisów do polskiego prawa.

Szef resortu kultury powiedział, że do projektu ustawy wpisano prawo do pobierania tantiem za odtwarzanie w internecie dzieł muzycznych oraz audio-wideo. Najdalej za 2-3 tygodnie przepisy mają trafić do prac sejmowych.

Bartłomiej Sienkiewicz wyraził nadzieję, że szybko uda się przeprowadzić tę sprawę przez parlament i uniknąć w finale kar Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. „Chcemy uzyskać finalnie sytuację w Sejmie, w której rząd, większość parlamentarna i twórcy będą stali ramię w ramię za tym nowym prawem” – powiedział szef resortu kultury.

Obwinił też rząd Mateusza Morawieckiego o zaniechania w tej sprawie. Powiedział, że rezultatem są grożące Polsce kary za brak odpowiednich regulacji.

– Wysokość kar jakie musiałby płacić polski rząd czyli wszyscy podatnicy za opóźnienie tego wynosi 33 miliony złotych miesięcznie. Do tego nie możemy dopuścić

– powiedział Bartłomiej Sienkiewicz.

Przyznał, że na szybkie wprowadzenie tantiem w internecie olbrzymi wpływ mieli filmowcy, którzy od kilku tygodni ostro się tego domagali.

Projekt ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (tzw. DSM), którą Polska powinna implementować już w czerwcu 2021 roku.