Hanna Sergiel przygotowuje się do mistrzostw Europy w WKKW. Zawodniczka ZKS Drzonków została powołana do kadry narodowej juniorów na dwóch koniach : Nestor S i Haendel 6.

Hanna pod okiem trenerki Joanny Skibińskiej przygotowuje się do mistrzostw Polski, które odbędą się od 20 do 23 czerwca w Strzegomiu oraz mistrzostw Europy WKKW Juniorów, które w tym roku organizowane są w Polsce od 15 do 18 sierpnia i odbędą się także w Strzegomiu.