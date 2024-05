Przejazd przez Wymiarki to teraz spore wyzwanie. Cały główny ciąg komunikacyjny, czyli ulica Księcia Witolda jest w remoncie. Dodatkowo przedłużenia tej ulicy w obie strony, czyli fragmenty Leśnej i Żołnierzy II Armii WP też poddawane są pracom modernizacyjnym.

– To wprawdzie droga powiatowa i powiat żagański odpowiada za remont, ale my dołożyliśmy do tego pieniądze i uważnie się pracom przyglądamy – mówi Lech Miszewski, wójt Wymiarek.

Przebudowywany odcinek ulicy ma 4,5 kilometra długości. Mieszkańcy są zadowoleni z jeszcze jednego powodu. Udało się bowiem uniknąć wycinki pięknych kasztanowców rosnących wzdłuż drogi. Prace zakończą się w lipcu.