Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra przegrał z Exact Systems Śląskiem Wrocław 80:82 w drugim meczu turnieju finałowego Mistrzostw Polski U-15 w Bydgoszczy. Do przerwy zielonogórzanie tracili do rywala jeden punkt, po czym przegrali trzecią kwartę 15:30 i do samego końca musieli gonić wynik. Szerzej o przebiegu meczu mówi trener SKM-u, Artur Cielma:

Jutrzejszym rywalem zielonogórzan będzie MKK Basket Koszalin, który również ma bilans 0-2.

SKM Zastal Zielona Góra – Śląsk Wrocław 80:82 (23:26, 16:14, 15:30, 26:12)