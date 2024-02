W Międzyrzeczu rozpoczęła się budowa skateparku z torem do pumptracku. Powstanie tam dziewięć urządzeń do trenowania rozmaitych trików na deskorolkach i wyczynowych rowerach BMX. Skatepark z pumptrackiem powstają na Winnicy, przy drodze do wsi Święty Wojciech.

– Przed kilku laty, dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gmina utworzyła tam park i górkę saneczkową. Teraz budujemy w tym miejscu skatepark z pumptrackiem, które podniosą walory rekreacyjne tego miejsca – informuje Remigiusz Lorenz, burmistrz Międzyrzecza.

W tym miejscu powstanie również oświetlenie, ławeczki i kosze na śmieci. Planowany jest monitoring. Całość będzie gotowa wiosną.