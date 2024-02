W przyszłym tygodniu Komisja Europejska odblokuje do 137 miliardów euro funduszy unijnych dla Polski. Po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem w Warszawie przewodnicząca Komisji powiedziała, że to efekt rozpoczęcia przez polski rząd procesu przywracania praworządności.

Ursula von der Leyen podkreśliła, że jest pod wrażeniem polskich wysiłków, a reformy przyniosą korzyść Polakom i Europie. „Na podstawie reform, które rozpoczęliście, i liczby natychmiastowych kroków, które poczyniliście w kierunku niezależności sądownictwa, mam dobre wiadomości. W przyszłym tygodniu Komisja podejmie decyzje w sprawie funduszy obecnie zablokowanych dla Polski. Uwolnionych zostanie do 137 miliardów euro z Next Generation EU i Funduszu Spójności” – mówiła przewodnicząca.

Premier Donald Tusk dodał, że porozumienie wypracowano dzięki pomocy unijnych instytucji i Belgii, która obecnie sprawuje prezydencję w Radzie UE. „To jest góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy – żeby rozładować to wszystko, co budzi dzisiaj takie napięcia i niepokoje” – mówił szef rządu.

Donald Tusk poinformował, że środki, których w przeliczeniu na złotówki jest około sześciu miliardów, trafią bezpośrednio do małych i średnich producentów żywności.