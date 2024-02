W całym kraju trwa coroczne składanie deklaracji podatkowych za miniony rok. Do zaznaczania rubryki zamieszkania w zeznaniu zachęca żarska gmina. Przy takim wypełnieniu dokumentu do gminnej kasy wpłyną pieniądze, które urząd chce przeznaczyć na inwestycje w sołectwach.

Tak oddany do urzędu skarbowego PIT sprawia, że około 38 procent podatku wpływa do gminy, w której mieszka dana osoba. – Tylko za zeszły rok podatek w gminie zostawiło prawie sześć i pół tysiąca mieszkańców. To naprawdę duże pieniądze – mówi wójt Leszek Mrożek:

– Jeśli za tym przykładem poszliby inni, do gminnej kasy trafiłoby pięć milionów złotych więcej. A z takim kapitałem można inwestować w komfort życia mieszkańców – podkreśla wójt Mrożek:

Dodajmy, że termin składania rocznych zeznań podatkowych mija z końcem kwietnia.