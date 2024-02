Lubuskie dzieci cieszą się z ostatnich dni odpoczynku od nauki. Okazuje się jednak, że bawiąc się, można wziąć udział w cennej lekcji. W ramach feryjnych spotkań z pałacykiem najmłodsi żaganianie odwiedzili galerię miejską 2. piętro. Uczestnicy wydarzenia poznawali świat sztuki pod okiem lokalnej artystki.

Dla wielu były to pierwsze kroki w galerii, więc prowadząca spotkanie opowiedziała o tym miejscu i co się w nim dzieje na co dzień. Po krótkim wprowadzeniu dzieci przystąpiły do wykonywania wspólnej pracy plastycznej. Sami tworzący obraz podkreślali, że wspólne malowanie może przynieść zaskakujące efekty. – Galeria jest ciekawym miejscem. Nawet my sami możemy spróbować tu coś stworzyć – dodają dzieci: