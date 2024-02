Dziś przenosimy się do roku 2008. Wtedy premierę miał duński film „Strasznie szczęśliwi”. To historia policjanta z Kopenhagi, który zostaje zesłany na prowincję. Jak się okazuje, nie jest to jednak dla niego spokojny czas. Zaczynają dziać się podejrzane rzeczy. Zapraszają Piotr Kuśnierz i Krzysztof Filmanowicz.